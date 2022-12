Sbarcherà oggi a Milano il campione del mondo Lautaro Martinez , atteso domani ad Appiano Gentile per tornare agli ordini di Inzaghi . "Carico a mille" dopo i festeggiamenti e non così "spremuto" dal Mondiale visto che col passare delle gare il titolare è diventato Julian Alvarez , secondo Tuttosport l'attaccante vorrebbe già un posto col Napoli e vuole giocarsela anche per esserci dal 1'.

"Per tornare titolare, dopo qualche panchina con l’Albiceleste, per ritrovare Lukaku con il quale ha composto una coppia da sogno (almeno all’epoca in cui il belga era a posto dal punto di vista fisico) e, soprattutto, per non mettere fine al momento magico", sentenzia il quotidiano.