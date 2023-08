Momento d'oro per Mauro Icardi, che dopo aver segnato al Molde in Champions League è arrivato a quota 200 reti in Europa. Di questi, 124 sono arrivati in nerazzurro. "Una parentesi chiusa, ormai, quella con l’Inter - riporta Tuttosport -. Anche se lo scorso inverno ha anche rischiato di riaprirsi, a sorpresa. Erano i mesi in cui la crisi tra Mauro e Wanda era più acuta.

A Milano una fiammella di tentazione si era accesa: provare a riprendersi Mauro senza Wanda (che era un po’ considerata come la causa scatenante dell’addio, con le sue dichiarazioni a volte inopportune), cercando poi di ricucire con la piazza un rapporto più che incrinato. Alla fine i due coniugi si sono ritrovati e oggi, davanti alla malattia di Wanda, hanno saggiamente rinsaldato il legame come si dovrebbe fare da promesse matrimoniali. Lei è quasi sempre presente in tribuna alle partite e il rendimento di Icardi, con la stabilità ritrovata, sembra beneficiarne parecchio".