Nelle ultime partite, con la coppia Lautaro-Thuram in difficoltà, un grande apporto è stato dato dalla difesa. Come sottolinea oggi Tuttosport, al Dall'Ara di Bologna la sfida era stata decisa da Bisseck, quindi Dimarco ha segnato con l'Atletico Madrid (e lunedì con l'Empoli) mentre Darmian era andato a segno contro il Napoli.

Nella batteria dei difensori hanno segnato tutti tranne Pavard e Carlos Augusto, almeno in campionato. Il brasiliano ha comunque firmato una rete in Coppa Italia. Nella speciale classifica dei difensori Dimarco è a 5 centri, davanti a Dumfries (3), Bisseck, Acerbi, Darmian (2), De Vrij (1). In compenso i due che non hanno segnato in A sono presenti nella graduatoria degli assist, comandata ancora da Dimarco (6), davanti a Dumfries (5), Carlos Augusto e Bastoni (3), Darmian (2), Acerbi e Pavard (1).