Per una volta la sosta nazionali non svuoterà Appiano Gentile. Rispetto all'estate appena trascorsa, infatti, Inzaghi può sorridere: Sommer ha detto addio alla Svizzera; Deschamps non ha chiamato Pavard; Barella si opera al naso e resta a Milano; Spalletti ha deciso di fare a meno di Acerbi e Darmian; De Vrij è stato risparmiato dai Paesi Bassi visto il recente infortunio.

Come evidenzia Tuttosport, una bella boccata d'ossigeno anche perché poi alla ripresa ci sarà subito il trittico Monza-City-Milan. Da verificare Bastoni e Calhanoglu, usciti affaticati dal match con l'Atalanta: oggi se ne saprà di più. Lasceranno Milano, dunque, solo Lautaro, Dumfries, Thuram, Zielinski, Asllani, Taremi, Arnautovic, Frattesi e Dimarco.