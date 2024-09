Erling Haaland è sempre più una "goal machine". Soprannome più azzeccato non c'è, come riporta oggi Tuttosport. Nove gol nelle prime quattro partite di Premier League lo confermano, ha superato anche gli otto in quattro gare di Rooney del 2011/12. E ha sfiorato anche la terza tripletta consecutiva, se ce l'avesse fatta avrebbe eguagliato un altro record di Jack Balmer che resiste dal 1946.

Finora, ricorda il quotidiano, Haaland non ha segnato solo nel Community Shield, dove comunque ha trasformato uno dei rigori della serie finale. Per fermarlo servirà il miglior Acerbi e una fase difensiva perfetta. Solo così si potrà evitare che possa raggiungere il suo centesimo gol col Manchester City. Ad oggi è già a 99 in 103 partite. Gli basta un gol per superare Cristiano Ronaldo come più veloce di sempre a firmare 100 gol con una singola squadra (CR7 lo fece col Real Madrid).