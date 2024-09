Ennesimo gol con la maglia azzurra per Davide Frattesi che, dopo un Europeo deludente, è tornato immediatamente ai suoi livelli con la Nazionale. E allora il centrocampista torna alla carica anche per ottenere più minuti all'Inter: con fiducia e continuità, con l'Italia ha già messo a referto 5 gol con Spalletti in panchina.

Per Tuttosport, la prestazione di Parigi è l'ennesimo messaggio a Inzaghi: l’obiettivo è quello di diventare presto un attore protagonista assoluto pure dell’Inter, non restando solo un comprimario di lusso. Finora in campionato 53 minuti e un assist in tre gare.