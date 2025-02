La novità di formazione di stasera in casa Inter dovrebbe essere Francesco Acerbi. Ne scrive Tuttosport, secondo cui l'ex Sassuolo e Lazio (che non parte titolare dal 23 novembre a Verona) dovrà recuperare terreno rispetto a De Vrij, che sostituendolo ha fatto benissimo. Il resto della fromazione dovrebbe avere altri piccoli accorgimenti rispetto al derby.

Gli ultimi dubbi verranno sciolti stamattina, riguardano il ballottaggio Bisseck-Pavard in difesa, la presenza di Carlos Augusto per Dimarco e quelle di Frattesi e Taremi per Barella e Thuram. Avvantaggiati al momento i due "titolarissimi".