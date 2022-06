Prima Lukaku , poi (eventualmente) Dybala . Il discorso con l'argentino è in stand-by, come è stato comunicato anche all'entourage del giocatore. Bisogna prima cedere e secondo Tuttosport sono già stati invidivudati i partenti: Vidal , con cui ci sarà una risoluzione dell'accordo; Sanchez , per il quale è tornato alla carica il Siviglia (il cileno sogna ancora il Barcellona ) e probabilmente Dzeko , anch'egli con una risoluzione.

"Un gioco a incastri che presenta molte incognite e alcune insidie legate ai tempi", come riporta Tuttosport, secondo cui Inzaghi vede Dybala come la ciliegina, non come la torta. E, chiosa, il quotidiano, "le ciliegie possono anche restare sull’albero".