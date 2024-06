Theo Hernandez e Denzel Dumfries si ritroveranno rivali sul terreno di gioco anche per la partita di oggi tra Olanda e Francia. Al momento, come scrive oggi Tuttosport, ad accomunarli c'è anche l'incertezza in chiave futura. Il francese aspetta una proposta dal Milan per prolungare il contratto ed è nel mirino di Bayern Monaco e Real Madrid. Vorrebbe un accordo all'altezza dei suoi standard, superiore quindi ai 5 netti che prende oggi e non inferiore ai 7-7,5 milioni a stagione. Il Milan lo ha valutato 100 milioni di euro.

Dall'altra parte Dumfries, ha aperto al rinnovo con l'Inter anche nelle sue ultime dichiarazioni. Il punto verrà fatto dopo gli Europei, Inzaghi tifa affinché rimanga ma sa che potrebbe incassare dalla cessione soldi importanti per arrivare a Gudmundsson. Restano in piedi le opzioni alternative al laterale orange, tra cui Ndoye ma anche un'operazione con l'Aston Villa che coinvolga Matty Cash, che è anche nei desideri del Milan sebbene in discesa rispetto a qualche settimana fa.