La prossima asta per i diritti tv della Serie A rischia di essere molto complicata, come racconta oggi Tuttosport . "I segnali negativi sono evidenti: oltre ai rumors che raccontano di freddezza da parte degli attuali partner Dazn (nonostante i disservizi che hanno causato malumori tra gli abbonati) e Sky che alle attuali cifre hanno già fatto capire di non voler partecipare, c’è anche l’offerta inferiore alle attese Uefa che riguarda le partite di Champions da parte dei broadcaster italiani", è quanto si legge.

Inoltre la proposta di proroga degli accordi triennali che scadono il prossimo anno, avanzata da Lotito, ha incontrato degli ostacoli. "Primo quello tecnico regolamentare che ha suscitato l’attenzione nientemeno che dei tecnici del Quirinale che, oltre alla perplessità di un emendamento che di fatto bypassa una legge in vigore, hanno eccepito circa l’attinenza al Mille proroghe che sì è un “omnibus”, ma che non può raccogliere proprio tutto. Secondo - si legge ancora - quello delle stesse Dazn e Sky per nulla disposte a pagare le stesse cifre evidentemente sovra mercato e in più con l’inserimento di altri competitor in concorrenza".