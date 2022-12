Non sarà probabilmente un unicum la diretta a pagamento su Facebook proposta dall'Inter per le gare contro Gzira United e Salisburgo. "Il club nerazzurro considera questa doppio streaming come un esperimento utile per pianificare altre attività simili via web in futuro - scrive oggi Tuttosport -. Con queste dirette via social network l’Inter ha voluto ribadire la sua propensione a studiare sempre nuove forme di comunicazione digitale rivolte ai tifosi. Ovviamente gli spazi di manovra in questo ambito dipendono dagli accordi sui diritti tv. Quindi al momento non sono ipotizzabili dirette via Facebook di partite ufficiali".