"Gol così, li faceva il suo idolo Roberto Carlos". Tuttosport esalta Federico Dimarco richiamando uno dei grandi interpreti della corsia mancina degli ultimi trent'anni di calcio giocato.

I paragoni sono anche tra questa Inter e quella della passata stagione. "Un campionato fa - si legge - partite come questa (a La Spezia e a Salerno, tanto per citare gli episodi più eclatanti) l’Inter non le aveva vinte. Il fatto che ci sia riuscita, anche mettendosi in trincea dopo che l’infortunio di Arnautovic l’ha lasciata in dieci, dimostra come questa squadra sia di tutt’altra pasta rispetto a quella andata in crisi nella prima parte dell’anno".

Diversa, questa Inter, anche rispetto a quella di Champions. "Al di là degli uomini, la differenza netta, rispetto alla notte dell’Anoeta, è stata nell’approccio alla partita: l’Empoli è stato subito stretto d’assedio e se Ismajli dopo dieci minuti non avesse tirato fuori dalla porta un colpo di testa a botta sicura di Darmian, forse sarebbe finita pure in goleada". Quanto al non aver chiuso la partita prima, sul quotidiano si parla di "un difetto già noto pure un campionato fa quando l’Inter, quelle partite, non le vinceva mai. Altro piccolo segnale di come, dopo Istanbul, il vento sia cambiato intorno a questa squadra".