Digitalbits potrebbe scomparire dalle divise dell’Inter già a partire dalla ripresa del campionato. "Sono in lizza per la successione Binance, Hisense e LeoVegas (per quest’ultimo nome il discorso vale solo in caso di abolizione del divieto legislativo di sponsorizzazione per le aziende di scommesse) - riferisce Tuttosport -. Il contratto firmato con Ebay consente di aumentare i ricavi in attesa di risolvere la questione Digitalbits.