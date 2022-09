Vari dubbi di formazione per Inzaghi come riferisce anche Tuttosport. Sulle fasce, ad esempio, Darmian insidia Dumfries a destra e Gosens a sinistra (dove spera anche Dimarco). Rientra Handanovic, mentre resta vivo il ballottaggio tra De Vrij e Acerbi. "Presente a centrocampo Brozovic, anche se ieri aveva precauzionalmente saltato la partitella, Gagliardini sembra favorito su Mkhitaryan per rimpiazzare l’infortunato Calhanoglu (Asllani la sorpresa che non ti aspetti). In attacco Dzeko , alla ricerca del gol numero 100 in Serie A, sarà titolare con Lautaro", scrive TS.