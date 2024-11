Torna il nome di Jonathan David tra quelli accostati all'Inter per il mercato del futuro. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, l'attaccante ha rifiutato il rinnovo proposto dal Lille e si sta guardando intorno. L'agente Nick Mavromaras ha già parlato con Ausilio e Giuntoli chiedendo un quinquennale a 6 milioni netti a stagione di ingaggio più un ricco bonus alla firma e commissioni.

Anche se il giocatore ha espresso gradimento per il Barcellona, oggi tutti gli indizi lo portano in Italia. La Juve può giocare la carta Weah, suo ex compagno di squadra in Francia, mentre l'Inter ha "schierato" Buchanan, connazionale e che con David condivide l'avventura nel Canada.

Per l'Inter, David rappresenta una sorta di "assicurazione" nel caso in cui dovesse partire Thuram, che fa gola a Psg, Liverpool e Manchester United. Il canadese potrebbe scegliere anche in base a quanto accadrà all'attaccante nerazzurro, la cui presenza potrebbe dargli meno garanzie di titolarità.