Oggi ricominciano gli allenamenti ad Appiano Gentile per l'Inter. La formazione dei nerazzurri in vista della Juve, spiega Tuttosport, sembra fatta: rispetto alla Fiorentina, Acerbi per De Vrij e Dimarco per Carlos Augusto.

In compenso non è ancora deciso il ballottaggio tra Dumfries e Darmian. Sarà duello fino all'ultimo, probabilmente fino alla rifinitura pre-partita, per decidere chi affronterà i bianconeri.