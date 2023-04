Le pagelle di Tuttosport sono condizionate da quanto avvenuto nel finale di gara. Nonostante il rosso, Handanovic è da 6,5 per la "strepitosa deviazione" su Di Maria che "di fatto indirizza la gara". Voto 5, invece, per D'Ambrosio . Perché? "Va a litigare da guappo dopo il cambio: inqualificabile", la motivazione.

In attacco è 6,5 il voto per Dzeko, "è lui che fa girare l'Inter" anche se "gli manca lo spunto dei bei tempi". Pagella da 5 per Lukaku, autore di un'entrata "criminale su Gatti, da arancione: gli va di lusso. Glaciale sul rigore, ma si fa cacciare da sciocco: salterà il ritorno". Malino anche Lautaro, 5,5.

Sufficienza per Inzaghi: "L'Inter, nervosissima oltre ogni limite, tiene il gioco ma costruisce poco. Lo salva l'ingenuità di Bremer e ora può sperare".



Tra i bianconeri 6,5 a Perin, Gatti e Fagioli, 5 a Bremer per l'ingenuità nel finale e a Cuadrado perché al di là del gol "si lascia colpevolmente coinvolgere nella rissa finale: non si fa". Non bene anche Di Maria (5,5) e i due centravanti Vlahovic e Milik, entrambi da 5. Allegri se la cava con un 6.