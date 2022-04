Ci sono tanti ex sulla strada che può portare l' Inter fino alla seconda stella. Nell'analisi del percorso che dovranno affrontare i nerazzurri, il Napoli e il Milan , Tuttosport sottolinea oggi come tra i futuri avversari in panchina ci saranno Thiago Motta, José Mourinho, Walter Mazzarri e Sinisa Mihajlovic . Tutti passati da giocatori o allenatori (nel caso del serbo in entrambe le vesti, visto che era il secondo di Mancini) dalle parti di Appiano Gentile .

Sulla carta, per il quotidiano, il calendario più complicato ce l'ha il Milan, il cui ruolino di marcia è stato però migliore proprio contro le squadre che non hanno fatto barricate. I rossoneri, come l'Inter, hanno il problema delle punte con le polveri bagnate. "Escludendo dal mazzo il 5-0 con la Salernitana, per ritrovare 2 gol segnati dall’Inter in una gara di campionato, bisogna riannodare il nastro fino al 22 gennaio e al 2-1 al Venezia. Il che, dato che si parla dell’attacco più prolifico del campionato, fotografa l’involuzione avuta dalla squadra nella seconda parte di stagione".