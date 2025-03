Joaquin Correa è favorito per avere una maglia dal 1' in attacco al fianco di Marcus Thuram. La conferma arriva oggi da Tuttosport. L'argentino è rimasto ad Appiano Gentile durante la sosta e convinto Inzaghi a schierarlo. Dopo 246' nel campionato in corso, avrà una nuova chance. C'è un buon precedente nei vecchi Inter-Udinese: nell'ottobre 2021 la partita finì 2-0 con doppietta del "Tucu".

In chiave futuro, l'Internacional di Porto Alegre ha mosso i primi passi per ingaggiarlo a zero, ma ci sono anche Estudiantes e Siviglia.