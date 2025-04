Il Como è ormai virtualmente salvo e Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, si prepara a una nuova vacanza pagata per i suoi giocatori, come fece un anno fa per la promozione dalla Serie B, qualora la sua squadra dovesse raggiungere il decimo posto in classifica.

Dovrà farlo però senza una delle stelle della squadra, Diao, arrivato a otto gol nonostante sia sbarcato in Italia soltanto a gennaio. L'attaccante si è infatti infortunato a un piede e dovrà operarsi, previsto uno stop di due mesi (verrà operato oggi per una frattura). All'ultima giornata il Como affronterà l'Inter al Sinigaglia.