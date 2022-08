L'accordo tra Chelsea e Aston Villa per Carney Chukwuemeka, cercato anche dal Milan, può cambiare le carte in tavola per la situazione di Casadei. Il centrocampista era stato richiesto dai Blues, ora in corsa restano Sassuolo e Torino. Entrambe offrono la recompra al club nerazzurro, come spiega Tuttosport, ma da via della Liberazione hanno già respinto al mittente un'offerta da 8 milioni di euro.