"Era un suo desiderio e abbiamo fatto tutto in accordo tra le parti" – con queste dichiarazioni Adriano Galliani ha parlato al termine dell’incontro con l’Inter di Carlos Augusto. Può ritenersi soddisfatto il tecnico Inzaghi che perde Gosens per 15 milioni di euro destinazione Union Berlino e viene subito accontentato con Carlos Augusto. L’operazione costerà alle casse nerazzurre 13 milioni più bonus. Augusto guadagnerà meno di Gosens con le casse interiste che continuano a respirare. L’ufficialità di Carlos Augusto all’Inter ci sarà solo dopo il suo rinnovo fino al 2025 con il Monza, come riportato da Tuttosport, “escamotage” necessario per chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto (per l’Inter c’è il solito problema dei crediti nell’operare sul mercato italiano) a 13 milioni più bonus, ma il 40% della cifra andrà al Corinthians in base agli accordi presi a suo tempo con il Monza. Un trattativa che si chiude, c’è quella su Arnautovic ancora in alto mare. Le dichiarazioni di Sartori sull’incedibilità dell’attaccante non preoccupano l’Inter. La richiesta del Bologna è di 15 milioni, l’Inter ne offre 8 ma è convinta di riuscire a chiudere l’affare con l’inserimento di un paio di milioni legati a bonus facilmente raggiungibili.

Daniele Luongo