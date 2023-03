Hakan Calhanoglu starà fermo almeno quindici giorni per l'infortunio patito in nazionale. "Una stima abbastanza ottimistica", secondo Tuttosport. Il centrocampista turco, ricorda il quotidiano, aveva rimediato il 13 settembre contro il Viktoria Plzen un'altra distrazione al flessore della coscia sinistra. Recuperò in due settimane e scese in campo contro la Roma.