Tre settimane di stop. È questo il periodo lontano dal campo di gioco che attende Hakan Calhanoglu, secondo Tuttosport. Più di quanto non riportino altri media, quindi. Se davvero dovessero essere questi i tempi di recupero, il turco salterebbe anche il derby di Milano, dato da più parti come la gara in cui invece potrebbe esserci il centrocampista. Nello stesso mese di febbraio, l'Inter affronterà anche Juventus e Napoli in campionato ed è proprio in vista della gara coi bianconeri del 16 febbraio che lo staff medico dovrebbe rimettere in sesto il regista.

La ragione per cui lo stop potrebbe essere superiore alle due settimane date da più parti come sufficienti per tornare, si legge, è che il polpaccio è una zona più delicata delle altre e di conseguenza si dovrebbe usare ancor più prudenza del solito.