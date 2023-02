Cambi di formazione obbligati per Inzaghi in vista di Bologna-Inter. In difesa, sul centro destra, ci sarà Darmian (favorito su D'Ambrosio ) con uno tra Acerbi e De Vrij in mezzo al reparto. In mezzo si rivede Brozovic , con uno fra Mkhitaryan e Barella in panchina.

La vera novità riguarda le fasce, dove è in arrivo una nuova chance per Dumfries e Gosens. "L’ex PSV a Bologna è chiamato ad una prova importante: sia per riprendersi il posto nell’undici iniziale, sia per evitare che le sue prestazioni declassino il valore del suo cartellino - scrive oggi Tuttosport -. Non è un mistero infatti che Denzel sia tra i principali indiziati per lasciare Milano entro la fine di giugno, con la società di Viale della Liberazione che vorrebbe incassare dalla sua cessione 40, se non 50, milioni di euro". Discorso simile per il tedesco. "Adesso è il suo momento, quello di dimostrare le proprie capacità, quelle doti tanto ammirate in quel di Bergamo e solo intraviste con l’Inter. Per giocare di più ed evitare di finire sul mercato tra pochi mesi".

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro.