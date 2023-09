Quarto gol per Berardi ieri sera a San Siro contro l'Inter, ottavo complessivo con altrettante vittorie in maglia Sassuolo. "Una prestazione super, anche per Luciano Spalletti che potrà contare su di lui nelle prossime convocazioni azzurre, un assist e l’ottavo sigillo contro la squadra che tifava fin da bambino - riporta Tuttosport che nel titolo dell'articolo definisce l'attaccante 'Diversamente interista' -. Per l’ennesima volta il ragazzo ha incantato San Siro, dimostrando nuovamente in uno degli stadi più iconici del mondo, doti da calciatore più che decisivo".

Guardando al futuro, "con l’offerta giusta questa volta il capitano dei neroverdi dovrebbe davvero salutare casa per approdare così per la prima volta in carriera in un top club di livello mondiale. Molto probabilmente dipenderà dal percorso del calciatore e della squadra sino all’inizio del nuovo anno".