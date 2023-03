Domani De Vrij, già tornato in Italia dopo la convocazione-lampo di Koeman, alla ripresa degli allenamenti sarà ad Appiano Gentile, insieme a Darmian e Acerbi (reduci dalla trasferta con l’Italia a Malta) e a Barella. Secondo quanto riferisce Tuttosport, le condizioni del giocatore sardo, rientrato prima dal ritiro della Nazionale per una botta in Italia-Inghilterra, "non destano preoccupazioni".