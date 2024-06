I primi a dare l'indiscrezione del nuovo interessamento dell'Inter per Lorenzo Pirola siamo stati noi di FcInterNews.it (CLICCA QUI). Oggi su Tuttosport arriva una conferma riguardo alla nostra esclusiva: il ragazzo cresciuto nella cantera nerazzurra (si legge) è un nome che potrebbe tornare comodo per la retroguardia nerazzurra in questa estate di campagna acquisti.