L'analisi di Tuttosport di Inter-Cagliari parte quasi dalla fine. Dal 2-2 di Viola segnato dopo il tocco di avambraccio di Lapadula, non sanzionato dal direttore di gara e dal Var.

Un pari che per i sardi è comunque meritato e preziosissimo, secondo il quotidiano e che toglie all'Inter la possibilità di superare la Juventus 2013/2014 a quota 102 punti: al massimo i nerazzurri potranno farne 101. Nel frattempo i nerazzurri hanno segnato per la quarantesima partita consecutiva.

Al netto dell'errore arbitrale, l'errore più grande è stato quello di mancare di cattiveria a inizio secondo tempo, quando si poteva chiudere la pratica è invece un po' dal nulla è arrivato l'1-1.