"Il Toro si sfalda al dunque, ancora una volta. Come a Roma contro la Lazio, come nel derby. All’Inter è sufficiente una ripresa interpretata alla maniera dei forti di cervello, di qualità, di estro e di ricambi per portare a casa il malloppo cercato e mai comunque messo in discussione: da Inzaghi ci si poteva attendere una squadra più aggressiva nella ripresa, dopo un lungo sonno di 45 minuti, e così è stato, anche sull’onda degli ingressi rivitalizzanti di Dumfries, autore del primo assist-gol, e di Frattesi". Queste le considerazioni di Tuttosport all'indomani del 3-0 nerazzurro al Torino. "Inter nuovamente prima, in attesa del Milan.

E nerazzurri sempre più targati Thu-La, le fauci del miglior attacco del campionato, di questo Moloch che ingurgita in quattro e quattr’otto i granata: Thuram (al 3° centro in A, più 7 assist) infila la prima rete in trasferta del suo cammino, Lautaro chiude appena 8 minuti dopo (11 reti e 2 passaggi vincenti, finora). Neanche a metà secondo tempo la partita era già finita lì (poi in coda sarebbe arrivato anche il rigore di Calhanoglu), con l’Inter che ora si lancia verso il Salisburgo in Champions sulle bollicine di 4 trasferte vinte su 4 senza subire un gol e altri 3 punti pesanti nel duello al vertice. Dopo la sosta e le nazionali, poteva rivelarsi un incrocio rischioso: nulla di tutto questo".