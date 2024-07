L'unico giocatore che al momento sta lavorando a parte tra quelli a disposizione di Simone Inzaghi è al momento Francesco Acerbi. Come riporta oggi Tuttosport, infatti, il giocatore non ha intenzione di rischiare nulla e ovviamente nemmeno lo staff. Per questo non esiste una data certa riguardo al rientro in gruppo del centrale azzurro.