La Supercoppa italiana che si giocherà a Riyad mercoledì sera porterà a Inter e Milan più soldi che gloria. Come sottolinea La Repubblica, è evidente che la priorità di traslocare la finale in Arabia Saudita sia prima di tutto commerciale, e la conferma è arrivata nelle scorse ore dalla foto scattata a Cristiano Ronaldo (“non ha l’obbligo di fare da testimonial per la candidatura saudita al Mondiale 2030”, è l’excusatio non petita del suo club) accanto a Rafael Leao. In tutto questo, sottolineano i colleghi, è altissimo il rischio di consumare troppe energie tra viaggio e partita, con la possibilità che i danni collaterali in caso di sconfitta siano superiori ai benefici che porterebbe una vittoria.