Agli interisti tocca ancora tifare Mourinho. Secondo quanto scrive Repubblica, dopo il pari di ieri col Genoa, l'Inter e i suoi tifosi dovranno sperare nella Roma dell'ex Special One per ottenere il titolo platonico di campione d'inverno con una giornata d'anticipo e non recriminare sull'1-1 del Marassi.

I nerazzurri, ieri, hanno brillato poco secondo il giornale, ma bravo anche il Genoa a fare... il Genoa, ossia a fermare le big come era già capitato in stagione. E così per Inzaghi si ferma a quattro la striscia di vittorie e si chiude in agrodolce un 2023 che ha portato Coppa Italia, Supercoppa, finale di Champions e il primato sterile di punti nell’anno solare. Ottantasette in 41 partite, dieci più del Napoli, che però ha vinto lo scudetto: è quello che conta ed è quello che chiedono tutti fra Nanchino e Milano al 2024, ricorda Repubblica.