Oggi, con lo scontro diretto con la Fiorentina, l'Inter alzerà il sipario sul mese di dicembre. Che corrisponde a quello della verità. Finora, ricorda Repubblica, si sono giocati tredici confronti diretti le attuali prime sette in classifica. Da qui alla fine del girone d’andata ne mancano appena otto, quattro dei quali in programma a breve: la prossima settimana ci saranno Atalanta-Milan e Napoli-Lazio, mentre in quella successiva sarà il turno di Lazio-Inter.

Giornata 'tranquilla' nel turno sotto Natale tra il 20 e il 23 dicembre, ma dopo le feste si ripartirà con Juventus-Fiorentina del 29 dicembre e fino a Fiorentina-Napoli, primo appuntamento del 2025. La Supercoppa Italiana farà invece slittare Atalanta-Juventus al 14 gennaio, al termine del girone d'andata.