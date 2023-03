Spazio alla penalizazzione della Juventus sulla prima pagina dell'edizione de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. "Spiraglio per la Juve. Ricorso per il -15, il Tar dà ragione ai bianconeri. L'obiettivo è fare annullare la sentenza al Collegio di Garanzia e riaprire il caso". Apertura dedicata a Milan-Tottenham: "C'è in gioco una stagione. I destini di Conte e Pioli. Qui nessuno può fallire".