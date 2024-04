Tuttosport premia l'Inter con pagelle più che positive dopo la prova col Torino. Voto 6 a Sommer, che non deve dannarsi. Da 6,5 le prove di Pavard (pilota automatico) e De Vrij, mentre Bastoni si ferma al 6 anche per l'errore nell'ultimo passaggio che potrebbe mandare in porta Martinez nel primo tempo.

In mediana 6 a Darmian, 6,5 a Barella che fa partire l'azione del vantaggio e 7 a Mkhitaryan ("Quando accelera può sempre capitare qualcosa"). Sufficiente Carlos Augusto, mentre Calhanoglu è da 8.

Davanti 6,5 a Thuram e 6 a Martinez anche se "di questi tempi, non segnerebbe nemmeno a porta vuota". Voto 7 a Inzaghi che nell'intervallo fa ricomparire l'Inter schiacciasassi.

Nel Torino salvi Milinkovic-Savic, Bellanova, Buongiorno, Ricci, Zapata e Vojvoda, ma nessuno va oltre il 6. Male Lazaro (4,5), Lovato, Tameze e Juric (5).