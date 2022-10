Stesso voto per Bastoni ("tira finalmente fuori gli artigli), meglio ancora Skriniar da 7,5 ("Un gigante"), De Vrij da 8 ("Gara monumentale"). Voto 7 anche per Darmian ("Xavi ruota gli esterni, ma lui manco si spettina"), uguale per l'altro esterno Dimarco ("Sferraglia sulla fascia con Dembelé limitando i danni"). A centrocampo è 6,5 il voto per Mkhitaryan , mentre Barella "è un gladiatore" da 7,5 e Calhanoglu si prende un 8: "Dopo aver a lungo girovagato, l’Inter ha trovato un vice-Brozovic con i controfiocchi: fa argine quando va data copertura alla difesa e accompagna le ripartenze con senso della verticalità. In più ha il piede caldissimo".

Le pagelle di Tuttosport vedono voti ovviamente molto alti per l' Inter . Tanti 7, il primo a Onana : "Quando dribbla Raphinha, si solleva un applausone che diventa boato dopo che salva un gol con una gran parata su Dembele. Cicca l’uscita sul possibile pareggio ma, per sua fortuna, Ansu Fati tocca di mano. Forse è l’ora di finirla con l’alternanza".

Davanti voto 7 a Martinez che "si danna per rendere giocabili i pochi palloni che gli arrivano tenendo sempre alta l’attenzione alla difesa blaugrana" e 6 per Correa perché "nonostante non sia lucidissimo nelle scelte, va premiato per il fatto che resista in campo nonostante l’ammaccatura presa al ginocchio nel primo tempo". Tra i subentrati 6 a Dumfries ("Brividi sul possibile rigore"), 6,5 ad Acerbi ("Resiste nell'assedio"), ng per Asllani, a Gosens e 6 ("Fa il suo") a Dzeko ("Fa legna").

Pagella da 7 per Inzaghi: "Ritrova la sua Inter quando ormai balla sul cornicione. Ma sabato, con il Sassuolo, serve la stessa cattiveria".

Nel Barcellona un 7 a Pedri e un 4.5 a Lewandowski. Voto 5 a Vincic: "Aiutato da guardalinee e Var nelle 3 situazioni chiave della gara, dubbi sul mani di Dumfries nel recupero".