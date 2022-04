Anche su Tuttosport le pagelle non possono che condannare il protagonista in negativo della serata di Bologna. Voto 3 per Radu: "In altri tempi, la sua papera, sarebbe andata nella sigla di “Mai dire Gol”. A cascata vengono puniti con l'insufficienza anche i giocatori di movimento, anche se in difesa si salva Skriniar (6,5; "si sdoppia come torre in area rossoblù e ultimo baluardo su Arnautovic") e De Vrij (6; "Soffre le folate del Bologna"). Male Dimarco, 5, "un lillipuziano al cospetto dell’avversario", sul gol di Arnautovic. Voto 6 per il suo sostituto D'Ambrosio.

Sufficienza anche per Dumfries, "una furia per un'ora", mentre vanno sotto il 6 sia Barella ("partenza sparata e solenne, arrabbiatura dopo la sostituzione" che Brozovic ("non trova le coordinate"). Peggio Calhanoglu (5; "si eclissa presto"), mentre Perisic è da 6,5 grazie al "pezzo di bravura" sul gol, ma poi "va in tilt pure lui".