Le pagelle di Tuttosport sono un coro d'elogi per gli uomini di Inzaghi. Voto 6 a Sommer, poi fioccano i voti superiori alla sufficienza. Il 6,5 a Pavard (nonostante "l'erroraccio" ad inizio partita con cui regala palla all'Atalanta sul gol annullato) e De Vrij, il 7 a Bastoni, quello a Darmian ("è dappertutto"), a Barella, Mkhitaryan, Dimerco, il 6,5 per Asllani ("un gregario tra le stelle") e ai subentrati Dumfries e Frattesi.

Davanti un altro 6,5 per Arnautovic, prezioso nel gioco di sponda, e un 8 a Martinez. Voto 6,5 anche per Sanchez che dà a Frattesi la palla del poker, 6 per Carlos Augusto e ng per Klaassen.

Meritatissimo 8 per Inzaghi: "Facile capire perché mezza Europa lo voglia".

Nell'Atalanta 4,5 a Carnesecchi, Djimsiti, Koopmeiners e Gasperini, 4 a Hateboer e soprattutto nessuna sufficienza. Voto 6 all'arbitro Colombo, anche se sugli episodi chiave decide il Var per lui.