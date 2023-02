Esattamente come quelle degli altri organi di stampa, anche le pagelle di Tuttosport sottolineano la pessima prestazione dell'Inter a Bologna. Sufficiente Onana, che "quando deve parare con le mani non è un mostro di stile, però alla fine le prende tutte". Voto 6 anche a Darmian, mentre scendono a 5,5 sia De Vrij che Bastoni e cala fino al 5 Dumfries, "carta velina a fronte delle incursioni rossoblù, nella ripresa ha terreno per spingere ma non riesce mai a trovare la giocata". Il sostituto D'Ambrosio viene condannato con un 4,5 perché perde la palla che innesca il gol degli emiliani. Brutto 5 per Mkhitaryan ("andava fatto rifiatare"), Barella ("va presto a fondo") e Brozovic ("il cugino scarso rispetto al giocatore che in Qatar aveva fatto strabuzzare gli occhi al mondo").

Un po' meglio Calhanoglu con un 5,5, si salva Gosens con il suo 6,5. Male la coppia d'attacco Lukaku-Martinez e anche Dzeko, che spara una buona occasione addosso a Skorupski.