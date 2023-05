Le pagelle di Tuttosport non vedono insufficienze tra i protagonisti in maglia nerazzurra del derby di Milano. Si parte col 6 a Onana, nonostante un avvio da "film horror" poi "si setta sulla partita". Voto 6,5 per Darmian a cui Leao va via solo una volta. Allo stesso livello Bastoni, "Meno propositivo rispetto ad altre volte, ma dietro fa tutto per bene". Un 7 pieno per Acerbi, "monumentale in marcatura su Giroud.

In mediana 6,5 a Dumfries che "moltiplica la sua attenzione in fase difensiva", 7 a Barella che "si fa trovare dappertutto". E ancora 6,5 a Calhanoglu perché "dargli il pallone vuol dire metterlo in banca". Sufficienza a Mkhitaryan e Dimarco. Tra i sostituti, 6,5 a Brozovic che "fa girare l'Inter come un orologio" e 6 perché "il suo ingresso restituisce forza alle ripartenze".

Davanti 6,5 a Dzeko, il bosniaco "costringe Maignan alla parata più bella della serata", mentre Martinez è da 7,5: "Quando gli arriva il pallone, c’è sempre l’idea che possa combinare qualcosa".

Da 7 Inzaghi: "L’Inter gestisce il 2-0 dell’andata con l’attitudine della grande squadra e poi colpisce in ripartenza quando le squadre sono sfilacciate: gara preparata alla perfezione".

Dalla parte opposta 7 a Maignan e Tomori, 4,5 a Kalulu e tanti 5 tra Messias, Leao, Giroud.

Voto 5 anche a Turpin: "Ammonticchia errori su errori. Direzione alquanto balbettante".