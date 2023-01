Voti altri sulle colonne de La Repubblica per l’Inter che ieri sera ha travolto il Milan a Riyadh vincendo la Supercoppa italiana. 6,5 per Onana, bravo su una conclusione di Leao. 7 invece per Skriniar (“Non stupisce che il Qatar per lui sia pronto a fare pazzie”). 6,5 per Acerbi, 7 per Bastoni. Stesso voto per Darmian (“Dopo avere annullato Kvara, si ripete con Leao”) e per Barella (“Ha il numero di Jordan ma strappa palloni alla Rodman”). 6,5 anche a Gagliardini che prende il posto nella ripresa proprio del centrocampista sardo.

6.5 il voto assegnato a Calhanoglu, che col Milan ha un conto aperto, così come a Mihitaryan. Vengono invece premiati con un 7,5 Dimarco e Lautaro (“Un gol da campione del mondo”).