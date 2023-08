È ancora lui. È sempre ancora lui: Lautaro Martinez. È il Toro di Bahia Blanca a trascinare l’Inter anche nella prima uscita stagionale, andata in scena ieri contro il Monza. L’ex Racing è il migliore in campo, e secondo la Gazzetta dello Sport è lui che merita il voto più alto degli uomini di Simone Inzaghi che a sua volta si guadagna una bella sufficienza piena: 6,5 per l’allenatore interista, come per De Vrij, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Thuram.

Spiccano i 7 di Arnautovic, che entra e il primo pallone lo tocca di tacco, “assist per Lautaro. Ha tanta voglia, buon per l’Inter”, e Dumfries che “dopo un precampionato dammele dubbi, la prestazione che di voleva: assist per Lautaro, continui inserimenti e una presenza mentale soddisfacente”. Tanti 6 per il resto: da Dimarco a Cuadrado, passando per Sommer. Nessuna insufficienza e il 7,5 di Lauti dimostra quanto, questo capitano abbia sulle spalle “molto della fase realizzativa” e non solo.