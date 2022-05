Secondo i colleghi di Gazzetta.it, la prestazione arbitrale di Daniele Chiffi in Udinese-Inter 1-2 è stata di gran lunga la peggiore del week-end di Serie A. Il fischietto delle sezione di Padova, complice alcune sviste clamorose, prende 4 in pagella con questo giudizio: "Ha una cena da pagare al Var Banti, ma di quelle buone. Non vede il rigore su Dzeko, poi annulla in un primo tempo pure la ribattuta dal dischetto di Lautaro non accorgendosi che il tiro dell’argentino era stato toccato dal portiere Silvestri".