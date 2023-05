Sono almeno tre, secondo la Gazzetta dello Sport, i macro-errori di valutazione commessi da Livio Marinelli durante la direzione di gara di Napoli-Inter 3-1. A partire dall'espulsione ritardata di Roberto Gagliardini che, si legge nella moviola della rosea, "sarebbe dovuto essere ammonito ancora al 23’ p.t. (fallo su Kvara). Invece, quel secondo giallo è stato mostrato solo al 40’ per intervento scomposto e in ritardo su Anguissa. Rosso inevitabile ma... in differita".

L'altro abbaglio occorre nel secondo tempo, quando il fischietto di Tivoli annulla il 2-0 di azzurro per un presunto fallo di Zielinski su D’Ambrosio: "la gamba dell’azzurro non calcia in alcun momento né tocca l’arto dell’interista ma va semplicemente in protezione del pallone. Morale: nessun fallo, il gol di Simeone non era da annullare", si legge. Al contrario, "il 3-1 di Gaetano viziato da un fallo di Jesus che salta in maniera irregolare su Acerbi".