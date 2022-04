L’edizione odierna de La Repubblica si concentra sul duello Scudetto, ormai questione tutta milanese. L’Inter punta alla seconda stella, il Milan vuole appaiare i cugini a quota 19 tricolori. Sono cinque gli aspetti di cui tener conto in questa volata finale. In primis il calendario, che in teoria sfavorisce il Milan, atteso da Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Sembra più morbido (Bologna, Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria) per l’Inter. Che può scavalcare il Milan, se vince domani a Bologna nel recupero, però ha l’incognita atletica di 6 partite in 25 giorni, inclusa la finale di Coppa Italia con la Juve, contro le 4 del Milan.

Capitolo stato di forma. L’Inter sembra stare meglio: ha vinto le ultime 5 partite fra campionato e coppa, con 12 gol

fatti e 2 subiti, non perde dal 20 febbraio col Sassuolo, ha il miglior attacco e la miglior difesa, è prima per tiri nello specchio, assist e cross utili. Il Milan, di contro, ha segnato solo 20 gol nel girone di ritorno, ha pareggiato 5 delle ultime 12 partite in campionato, tuttavia non perde dal 17 gennaio contro lo Spezia e nel momento decisivo ha ritrovato Ibrahimovic e Rebic.