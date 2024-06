Da giorni Inter ed Empoli hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Sebastiano Esposito in Toscana, dopo che l'attaccante avrà rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2025. Operazione che sembrerebbe in dirittura d'arrivo, ma secondo l'edizione genovese de La Repubblica la volontà del classe 2002 potrebbe mettersi di mezzo.

Esposito infatti vorrebbe rimanere alla Sampdoria, dove ha disputato l'ultima stagione, si è trovato molto bene e ha costruito un bel rapporto con l'allenatore Andrea Pirlo.