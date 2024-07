L'Inter continua a cercare un giocatore di piede mancino per sostituire l'infortunato Buchanan, ma l'investimento sarà contenuto, come spiega Il Giorno. Difficile che si acconsenta all'arrivo di Mario Hermoso, che chiede un triennale da 5 milioni, più facile la virata su Ricardo Rodriguez, che a Torino percepiva 1,5 milioni e si accontenterebbe di un annuale. Complicato anche l'investimento per Vasquez (Genoa) che non è svincolato e per il quale bisognerebbe pagare anche il cartellino.

Il colpo in difesa potrebbe arrivare nel 2025, quando Acerbi andrà in scadenza (per ora non ha ancora rinnovato) e l'Inter potrebbe tuffarsi tra i parametri zero. Occhio, in questo senso, a Olivier Boscagli del Psv Eindhoven.