Steven Zhang sta per tornare in Italia. Sarà a Milano entro il fine settimana e in vista della prossima annuncerà ufficialmente il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2024 con ingaggio aumentato fino a 5,5 milioni di euro. Obiettivo di entrambi: ritentare la scalata allo scudetto perduto per soli due punti nella stagione da poco conclusa.