Come accertato ieri, Mattia Zanotti ha firmato il rinnovo di contratto con l'Inter per altre due stagioni. Per l'esterno destro classe 2003, ora si aprono le porte per un prestito. "Il San Gallo in Svizzera possibile destinazione - suggerisce la Gazzetta dello Sport -. Zanotti in stagione ha disputato 11 partite con la Primavera e poi 2 in prima squadra".